"السلام والنور".. شاهد قاعات البيت الأبيض تتزين استعدادًا للكريسماس

تم تجديد البيت الأبيض وتحويله إلى أرض عجائب شتوية مُذهبة بعد أن أمضى أكثر من 300 متطوع وموظف في الإقامة عطلة نهاية الأسبوع في تزيين القاعات للمرة الأخيرة تحت إدارة الرئيس جو بايدن.

أعلن مكتب السيدة الأولى، الاثنين، أن موضوع ديكورات هذا العام هو "موسم السلام والنور"، المستوحى من روح موسم الأعياد. ويرتبط الديكور بشكل وثيق بالموضوع، مع الآلاف من الأضواء المتلألئة والحمائم الورقية الطليقة.

قالت السيدة الأولى جيل بايدن: "نحن نسترشد بالقيم التي نعتبرها مقدسة، الإيمان، الأسرة، والخدمة لبلدنا، واللطف تجاه جميع جيراننا وقوة المجتمع".

وفقًا لمكتب السيدة الأولى، تتضمن ديكورات هذا العام 83 شجرة عيد ميلاد، وحوالي 9810 أقدام من الشرائط، وأكثر من 28 ألف قطعة زينة، وأكثر من 2200 حمامة ورقية، وأكثر من 165 ألف مصباح متلألئ استعدادًا للكريسماس.