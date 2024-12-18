أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN، اللحظة التي سبقت انفجار قنبلة مزروعة في دراجة كهربائية خارج مبنى سكني بموسكو، مما أسفر عن مقتل الفريق إيغور كيريلوف، الذي ترأس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية.

إليكم ما يمكننا استنتاجه من هذه الثواني القليلة للفيديو الذي يبدو أنه التقط من داخل سيارة قريبة.

خرج رجلان من الباب سويًا، أحدهما كيريلوف وفقًا لمصدر مطلع على العملية، ولا نعرف أيهما هو.

على يسار المدخل، يمكن رؤية ما يبدو أنه شكل دراجة كهربائية (سكوتر) مرتكزة على عمود إنارة.

تقول لجنة التحقيق الروسية إن عبوة ناسفة في الدراجة قتلت كيريلوف ومساعده.

من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن القنبلة نفسها تم تفجيرها عن بعد.

ويظهر مقطع فيديو للآثار من وسائل الإعلام الحكومية الروسية دراجة كهربائية على جانبها. كما يظهر مقطع فيديو آخر من قناة تليغرام مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية دراجة كهربائية تم وضعها في كيس لاحقًا من قبل المحققين. وليس من الواضح ما إذا كانت هي نفسها.

ومن الواضح من اللقطات المصورة في مكان الحادث أنه، ورغم أن الضرر الذي لحق بالمدخل كان كبيرًا مع تطاير بعض النوافذ في المبنى المقابل ربما بسبب قوة الانفجار، إلا أنه لم يكن هناك دمار واسع النطاق. لذا يبدو أن هذه كانت عملية دقيقة ومستهدفة للغاية.