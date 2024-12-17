نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- قالت لجنة التحقيق الروسية إن قنبلة مخبأة في دراجة كهربائية انفجرت، مما أسفر عن مقتل جنرال روسي كبير مسؤول عن قوات الحماية النووية في موسكو مطلوب لدى أوكرانيا لاستخدامه الأسلحة الكيماوية، الثلاثاء، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقُتل الفريق إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية، خارج مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، على بعد حوالي 7 كيلومترات (4 أميال) جنوب شرق الكرملين.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن "إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيميائية والبيولوجية للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، ومساعده قُتلا".

وأظهرت صور منشورة على قنوات تيليغرام الروسية مدخلا محطما لمبنى مليء بالأنقاض وجثتين في الثلج الملطخ بالدماء.

وقال مسؤول في هيئة إنفاذ القانون لوكالة "تاس" الروسية للأنباء إن العبوة الناسفة التي انفجرت في حي سكني في جنوب شرق موسكو حيث قُتل جنرال كبير مسؤول عن قوات الحماية النووية والكيميائية الروسية، صباح الثلاثاء، كانت تزن ما يعادل نحو 300 غرام من مادة TNT شديدة الانفجار.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقا في انفجار وقع في موسكو وأسفر عن مقتل شخصين، حسبما ذكرت إدارة اللجنة في موسكو لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال المحققون في بيان: "فتحت إدارة لجنة التحقيق الروسية في موسكو تحقيقا جنائيا في حادث وقع في شارع ريازانسكي بموسكو حيث قُتل رجلان".

ويعمل المحققون والخبراء الجنائيون حاليا في مكان الحادث. وقال مسؤولون في حالات الطوارئ لوكالة تاس إن الانفجار ربما يكون ناجما عن عبوة ناسفة. وتجري عمليات بحث.

وقوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، المعروفة باسم RKhBZ، هي قوات خاصة تعمل في ظل ظروف التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي.

وجاء مقتل كيريلوف بعد يوم واحد من توجيه الادعاء الأوكراني اتهامات غيابية للجنرال باستخدام أسلحة كيميائية محظورة في الحرب على أوكرانيا. وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، تم تسجيل أكثر من 4800 حالة استخدام روسي للذخائر الكيميائية بناء على أوامر كيريلوف منذ بداية الحرب.