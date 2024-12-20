ظاهرة أثارت القلق.. أمريكا تحاول مواجهة أجسام غامضة تحلق فوق مدنها

تسببت مشاهدات مزعومة لطائرات بدون طيار عبر شمال شرق الولايات المتحدة في إرباك وقلق عام.

وتفرض إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الآن قيودًا على استخدام الطائرات بدون طيار في 22 موقعًا في نيوجيرسي حتى 17 يناير، وتحد من تحليقها فوق محطات الطاقة والبنية التحتية الحيوية الأخرى.

وكانت القيود على استخدام الطائرات بدون طيار سارية في نيوجيرسي منذ أواخر نوفمبر في ملعب ترامب للغولف ومنشأة بحثية عسكرية.

كما أعلن حاكم نيويورك أنه كإجراء احترازي، تخطط السلطات الفيدرالية لتقييد التحليق فوق مواقع البنية التحتية الحيوية هناك مؤقتًا أيضًا.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنه لا يوجد تهديد للسلامة أو الأمن القومي.

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