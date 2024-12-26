أظهر مقطع فيديو اللحظة التي حاولت فيها الطائرة الأذربيجانية الهبوط بشكل اضطراري، حيث اشتعلت فيها النيران فور اصطدامها بالأرض.

ومن بين 67 شخصًا كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك أفراد الطاقم، توفي 38 شخصًا على الأقل، ومن المثير للدهشة أن 29 شخصًا، بينهم طفلان، نجوا وتم نقلهم إلى المستشفيات.

في حين دارت تساؤلات حول سبب قيام الطائرة، التي أقلعت من العاصمة الأذربيجانية باكو في طريقها إلى غروزني في روسيا، بتحويل مسارها إلى كازاخستان.

ويظهر موقع FlightRadar24 الطائرة وهي تحلق فوق بحر قزوين وتدور حول مدينة أكتاو الكازاخستانية قبل الحادث في نمط يقول خبير طيران إنه يشير إلى فقدان أنظمة التحكم في الطيران.

وجاء الحادث بعد فترة وجيزة من ضربات طائرات بدون طيار في جنوب روسيا، وبينما يقول المحققون إنهم يستكشفون جميع السيناريوهات، قالت مصادر أذربيجانية متعددة لرويترز إن الطائرة أُصيبت بدفاعات جوية روسية.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة شبكة CNN، ندى بشير من لندن.