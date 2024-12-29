شاهد.. مقتل العشرات في تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

لقي 62 شخصًا على الأقل مصرعهم بعد تحطم طائرة ركاب أثناء محاولتها الهبوط بشكل اضطراري في مطار "موان" بكوريا الجنوبية.

وكان 181 شخصاً على متن الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-800"، ويقول رجال الإطفاء إن عدد القتلى من المتوقع أن يرتفع، مضيفين أن الطائرة دمرت بالكامل تقريبًا بسبب الحريق.

حتى الآن، تمكن عمال الطوارئ من إنقاذ شخصين على الأقل.

وتركز فرق الإنقاذ الآن على الوصول إلى الأشخاص في ذيل الطائرة.

وتقول إدارة الإطفاء إن عطلًا في عجلات الهبوط يبدو أنه تسبب في الحادث.