اتهمت الحكومة الألمانية الملياردير إيلون ماسك بمحاولة التأثير على انتخاباتها، حيث أيد ماسك حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليميني (AFD)، قائلاً إن استثماراته الكبيرة تمنحه الحق في التدخل بالسياسة الألمانية.

وكتب ماسك على منصة X أن "الأحزاب السياسية التقليدية في ألمانيا خذلت الشعب تمامًا"، مضيفًا أن "حزب (AFD) هو الأمل الوحيد لألمانيا".

وانتقد الساسة الألمان ماسك لتأييده حزب (AFD). وشبهه الزعيم المشارك لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلاً إن كلا الرجلين يريدان أن تضعف ألمانيا وأن تغرق في الفوضى.