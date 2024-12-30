نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2024

كيف يمكن لإيلون ماسك أن يؤثر على ولاية ترامب الثانية؟

ما مدى تأثير إيلون ماسك على ترامب في قرار التعيينات بإدارته؟ شاهد ما قالته مصادر لـCNN

(CNN)-- اتهمت الحكومة الألمانية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الإثنين، بمحاولة التأثير على انتخاباتها المقررة في فبراير/شباط بمقالات تدعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، على الرغم من أنها وصفتها بأنها ترقى إلى "هراء".

أيد ماسك، الذي من المقرر أن يخدم إدارة دونالد ترامب الجديدة كمستشار خارجي، حزب البديل من أجل ألمانيا، باعتباره الأمل الأخير لألمانيا في مقال رأي بصحيفة "فيلت أم سونتاغ" دفع محرر التعليق إلى الاستقالة احتجاجًا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية: "إنها بالفعل حالة يحاول فيها إيلون ماسك التأثير على الانتخابات الفيدرالية" من خلال منشوراته على موقع إكس ومقال الرأي.

وقال المتحدث إن ماسك حر في التعبير عن رأيه، مضيفًا: "بعد كل شيء، تغطي حرية الرأي أيضًا أعظم الهراء".

دافع ماسك، أغنى شخص في العالم، عن حقه في التدخل في السياسة الألمانية بسبب "استثماراته الكبيرة"، وأشاد بنهج حزب البديل من أجل ألمانيا في التنظيم والضرائب وتحرير السوق.

وجاء تدخله في الوقت الذي يستعد فيه الألمان للتصويت في انتخابات برلمانية في 23 فبراير/شباط بعد انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار أولاف شولتز.

كما دعا ماسك إلى استقالة شولتز بعد أن صدمت سيارة حشدًا في سوق عيد الميلاد في 20 ديسمبر/كانون الأول، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ويحتل حزب البديل من أجل ألمانيا حاليًا المركز الثاني في استطلاعات الرأي خلف المحافظين المعارضين الرئيسيين، وقد يكون قادرًا على إحباط أغلبية يمين الوسط أو يسار الوسط في الانتخابات.

وتعهدت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا بعدم العمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا على المستوى الوطني.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن تأييد ماسك لحزب البديل من أجل ألمانيا كان "توصية بالتصويت لحزب يخضع للمراقبة (من قبل الاستخبارات المحلية) للاشتباه في كونه متطرفًا يمينيًا وقد تم بالفعل الاعتراف به على أنه متطرف يميني جزئيًا".

وانتقد الساسة الألمان ماسك لتأييده لحزب البديل من أجل ألمانيا، حيث قارنه الزعيم المشارك للحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه شولتز، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لارس كلينغبيل لمجموعة فونكي الإخبارية، الإثنين: "يريد كلاهما التأثير على انتخاباتنا ودعم أعداء الديمقراطية من حزب البديل من أجل ألمانيا بشكل خاص. إنهم يريدون إضعاف ألمانيا وإغراقها في الفوضى".

وقال فريدريش ميرز، زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض والمفضل حاليًا لخلافة شولتز في منصب المستشار، لمجموعة فونكي إن تعليقات ماسك كانت "تدخلية ومتكلفة".