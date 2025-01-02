قالت إدارة شرطة نيو أورليانز إن سائق الشاحنة الصغيرة من نوع فورد F-150 التي صدمت حشدًا من الناس خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في شارع بوربون قُتل برصاص ضباط الشرطة خلال تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به.

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