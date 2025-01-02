فيديو يُظهر لحظة تبادل رجال إنفاذ القانون إطلاق النار مع المشتبه به بهجوم الدهس في نيو أورليانزالعالمنشر الخميس، 02 يناير / كانون الثاني 2025قالت إدارة شرطة نيو أورليانز إن سائق الشاحنة الصغيرة من نوع فورد F-150 التي صدمت حشدًا من الناس خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في شارع بوربون قُتل برصاص ضباط الشرطة خلال تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به.شاهد أيضًا: هجوم دهس وعبوات ناسفة.. شاهد ما يفعله فريق تفكيك المتفجرات في نيو أورليانزوقد يهمك أيضًا: فيديو صادم يُظهر الضحايا في الشارع بعد هجوم الدهس في نيو أورليانزوللمزيد أيضًا: "جثة طارت نحوي".. اللحظات الأولى بعد عملية الدهس بنيو أورليانز وتعليق شاهد عيانقراءة المزيدأمريكاإطلاق نارالشرطة الأمريكيةحوادث