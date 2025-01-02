شاهد ما فعله مهاجم نيو أورليانز في اللحظة التي سبقت دهسه لحشد من الناسالعالمنشر الخميس، 02 يناير / كانون الثاني 2025أظهرت مقاطع فيديو كاميرات المراقبة اللحظة التي زاد فيها شمس الدين جبار، 42 عامًا، والمشتبه به في هجوم نيو أورليانز من سرعة شاحنته من نوع فورد F-150 أثناء الانعطاف إلى شارع بوربون قبل لحظات من الاصطدام بالضحايا ودهسهم.شاهد أيضًا: فيديو يُظهر لحظة تبادل رجال إنفاذ القانون إطلاق النار مع المشتبه به بهجوم الدهس في نيو أورليانزوقد يهمك أيضًا: خدم في الجيش الأمريكي سابقًا.. التعرف على المشتبه به بالهجوم المميت رأس السنة بنيو أورليانزقراءة المزيد