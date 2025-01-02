أظهرت مقاطع فيديو كاميرات المراقبة اللحظة التي زاد فيها شمس الدين جبار، 42 عامًا، والمشتبه به في هجوم نيو أورليانز من سرعة شاحنته من نوع فورد F-150 أثناء الانعطاف إلى شارع بوربون قبل لحظات من الاصطدام بالضحايا ودهسهم.

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