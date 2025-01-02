شاهد ما فعله مهاجم نيو أورليانز في اللحظة التي سبقت دهسه لحشد من الناس

العالم
نشر
شاهد ما فعله مهاجم أورليانز في اللحظة التي سبقت دهسه لحشد من الناس

أظهرت مقاطع فيديو كاميرات المراقبة اللحظة التي زاد فيها شمس الدين جبار، 42 عامًا، والمشتبه به في هجوم نيو أورليانز من سرعة شاحنته من نوع فورد F-150 أثناء الانعطاف إلى شارع بوربون قبل لحظات من الاصطدام بالضحايا ودهسهم.

شاهد أيضًا: فيديو يُظهر لحظة تبادل رجال إنفاذ القانون إطلاق النار مع المشتبه به بهجوم الدهس في نيو أورليانز

وقد يهمك أيضًا: خدم في الجيش الأمريكي سابقًا.. التعرف على المشتبه به بالهجوم المميت رأس السنة بنيو أورليانز