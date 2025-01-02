التقطت كاميرا مراقبة لحظة انفجار شاحنة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب في لاس فيغاس، وخلف الانفجار عمودًا من الدخان وحطاما بالقرب من مدخل الفندق.

ولقي شخص حتفه وأُصيب سبعة آخرون على إثر الحادث، في حين أكد المحققون العثور على جثة داخل الشاحنة.

ولا تزال السلطات تعمل على تحديد هوية صاحبها، كما تم العثور في أعقاب الانفجار على ألعاب نارية وعبوات غاز في صندوق الشاحنة، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن الدوافع.

قال قائد شرطة لاس فيغاس، كيفن ماكماهيل إن هيكل شاحنة "سايبرترك" ربما حد من الأضرار التي لحقت بالفندق، حيث اتجه معظم تأثير الانفجار إلى الأعلى.