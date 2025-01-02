(CNN)-- في سلسلة من مقاطع الفيديو، ناقش شمس الدين جبار المشتبه به في الهجوم المميت الذي وقع ليلة رأس السنة في نيو أورليانز التخطيط لقتل عائلته وكان لديه أحلام ساعدت في إلهامه للانضمام إلى داعش، وفقًا للعديد من المسؤولين المطلعين على التحقيق.

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي صورة جواز سفر شمس الدين جبار Credit: FBI

وقام شمس الدين جبار، الرجل البالغ من العمر 42 عاماً، والذي تشتبه الشرطة في أنه قاد شاحنة صغيرة ودهس حشداً من المحتفلين في شارع بوربون، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بتسجيلات مروعة أثناء القيادة من منزله في تكساس إلى لويزيانا.

وأشار جبار، وهو مواطن أمريكي ومحارب قديم في الجيش خدم في أفغانستان، في مقاطع الفيديو إلى طلاقه وكيف خطط في البداية لجمع عائلته من أجل "احتفال" بنية قتلهم، حسبما ذكر مسؤولان تم إطلاعهما على ما قال في التسجيلات، لكن جبار قال في مقاطع الفيديو إنه غير خططه وانضم إلى داعش، وأشار إلى عدة أحلام كانت تراوده حول انضمامه إلى الجماعة الإرهابية، بحسب المسؤولين.

وقال المسؤولون إن مقاطع الفيديو، التي لم تراجعها CNN، يبدو أنها تم تسجيلها أثناء قيادته ليلا، رغم أن التوقيت الدقيق غير واضح.

وقُتل جبار أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة بعد أن صدمت الشاحنة الحشد في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة. وكان يحمل عبوات ناسفة وعلم داعش في الشاحنة التي كان يقودها، بحسب السلطات المحلية والاتحادية.

الآن، تقوم سلطات إنفاذ القانون بمراجعة مقاطع الفيديو التي صورها جبار بينما يسارعون إلى جمع تفاصيل حول كيفية تحوله من جندي سابق في الجيش إلى مشتبه به في عملية دهس مميتة.

وقال متحدث باسم الجيش لشبكة CNN ، الأربعاء، إن جبار خدم في الجيش لأكثر من عقد من الزمن، وقال المتحدث إنه عمل كأخصائي في الموارد البشرية ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات في الخدمة الفعلية بين مارس 2007 ويناير 2015، وتم ارساله لأفغانستان مرة واحدة في الفترة من فبراير 2009 إلى يناير 2010. بعد ترك الخدمة الفعلية في يناير 2015، خدم جبار في احتياطي الجيش حتى يوليو 2020، عندما ترك الخدمة برتبة رقيب أول.

وولد جبار في بومونت، تكساس، كما قال في مقطع فيديو على موقع يوتيوب عام 2020 بعنوان “مقدمة شخصية”، حيث قدم نفسه على أنه وكيل عقارات محترف مقيم في هيوستن.