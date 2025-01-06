عُثر على رسائل يعتقد المحققون في قضية "سايبرترك" بلاس فيغاس أن ماثيو آلان ليفلسبرغر قد كتبها، حيث دعت إلى اتخاذ إجراءات لإزالة الديمقراطيين من الحكومة الفدرالية والجيش، بما في ذلك إمكانية احتلال الطرق والمباني الفدرالية ولم تستبعد استخدام القوة.

وأظهرت لقطات ليفلسبرغر، وهو يسير إلى شاحنته تسلا سايبرترك المتمركزة في محطة شحن للسيارات الكهربائية قبل تفجيره المتفجرات المحملة في مركبته مما تسبب في انفجار الشاحنة خارج فندق ترامب في لاس فيغاس.

ولا يزال المحققون يبحثون في الكثير من البيانات، والكثير من الأدلة على أجهزته. وقالوا إن هذه مجرد بداية لذلك، وإنهم سيقدمون المزيد من المعلومات بمجرد حصولهم عليها.