ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة منطقة قريبة من الحدود مع نيبال في جبال الهيمالايا صباح الثلاثاء.

وقع الزلزال على بعد نحو 50 ميلا شمال جبل إيفرست، مما أدى إلى تحويل مئات المنازل إلى أنقاض وتدمير السيارات والدراجات والتسبب في انهيارات أرضية وقطع الطرق الجبلية.

يتزايد عدد القتلى في المدن والقرى المحيطة بمركز الزلزال، وتجري عملية إنقاذ كبرى. بينما يحاول عمال الطوارئ انتشال الناس من تحت الأنقاض، وعلاج الناجين المصابين.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن ما لا يقل عن 200 جندي من وحدات الجيش الشعبي تم إرسالهم إلى المنطقة، وإن 1500 آخرين في حالة تأهب.