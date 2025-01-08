صوّر فريق CNN الذي ينقل ما يحدث من الميدان لحظات إجلاءهم من منطقة تشتعل فيها حرائق غابات خطيرة بسرعة في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

تقول هيئة الأرصاد الجوية إنها من المرجح أن تكون العاصفة "الأكثر تدميراً في المنطقة منذ 14 عامًا".

ويمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 80 ميلاً في الساعة، مما سيجعل من الصعب للغاية على رجال الإطفاء مكافحة هذا الحريق.

وبلغ الذعر حدًا جعل العديد من السائقين يتخلصون من سياراتهم على طول شارع صن ست بوليفارد.

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