شاهد كيف انتشرت حرائق غابات لوس أنجلوس بسرعة.. فيديو بتقنية الفاصل الزمني يُظهر المشهدالعالمنشر الأربعاء، 08 يناير / كانون الثاني 2025أظهر مقطع فيديو تم توثيقه بتقنية التصوير بالفاصل الزمني، اندلاع حرائق الغابات في جنوب ولاية كاليفورينا الأمريكية وانتشارها بسرعة على الشاطئ وفي مختلف أنحاء مدينة لوس أنجلوس في السابع من يناير.وقد قام المسؤولون في الولاية بإصدار أوامر فورية بإجلاء الناس من المدينة بسبب سرعة انتشار الحرائق فيها بفعل العوامل الجوية الصعبة والرياح الشديدة التي تجعل السيطرة على تلك الحرائق صعبة للغاية.شاهد أيضًا: شاهد لحظة فرار فريق CNN من حرائق تلتهم "ما يعادل 5 ملاعب كرة قدم بالدقيقة"قراءة المزيدأمريكاالتصويرحرائق الغاباتكاليفورنياكوارثلوس أنجلوس