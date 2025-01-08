أظهر مقطع فيديو تم توثيقه بتقنية التصوير بالفاصل الزمني، اندلاع حرائق الغابات في جنوب ولاية كاليفورينا الأمريكية وانتشارها بسرعة على الشاطئ وفي مختلف أنحاء مدينة لوس أنجلوس في السابع من يناير.

وقد قام المسؤولون في الولاية بإصدار أوامر فورية بإجلاء الناس من المدينة بسبب سرعة انتشار الحرائق فيها بفعل العوامل الجوية الصعبة والرياح الشديدة التي تجعل السيطرة على تلك الحرائق صعبة للغاية.