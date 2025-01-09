أظهرت مشاهد تم التقاطها بتقنية الفاصل الزمني على مدى ساعات طوال الليل، استمرار اشتعال حريق إيتون وحريق باليساديس من 8 يناير إلى 9 يناير.

حيث يُعد حريق باليساديس الأكثر تدميراً على الإطلاق الذي ضرب مقاطعة لوس أنجلوس حيث أدى لاحتراق أكثر من 1000 مبنى، وبسبب ذلك أُمر بإخلاء أكثر من 130 ألف شخص أو صدرت لهم أوامر أو تحذيرات بالإخلاء.

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