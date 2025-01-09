يعتبر حريق "صن ست" هو الأحدث بسلسلة حرائق الغابات التي تجتاح مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقد أتى الحريق، الذي بدأ بالقرب من منطقة رونيون كانيون أعلى هوليوود هيلز، على أكثر من 60 فدانًا (أكثر من 24 هكتار) من الأراضي.

وقد تم إصدار أوامر بالإخلاء الإلزامي في المدينة.

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