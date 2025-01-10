حضر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب افتراضيًا جلسة النطق بالحكم في قضية الأموال السرية في نيويورك.

حكم القاضي بالإفراج غير المشروط دون أي عقوبة في القضية، مشيرًا إلى الحماية القانونية غير العادية الممنوحة لمكتب الرئاسة.