أنا بريء تمامًا.. شاهد ما قاله ترامب في جلسة النطق بالحكم في قضية "أموال الصمت"العالمنشر الجمعة، 10 يناير / كانون الثاني 2025حضر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب افتراضيًا جلسة النطق بالحكم في قضية الأموال السرية في نيويورك.حكم القاضي بالإفراج غير المشروط دون أي عقوبة في القضية، مشيرًا إلى الحماية القانونية غير العادية الممنوحة لمكتب الرئاسة.تابع أيضًا للمزيد: حكم بالإفراج غير المشروط عن ترامب في قضية "أموال الصمت".. والرئيس المنتخب يعلق قراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةالقضاء الأمريكيدونالد ترامبنيويورك