Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.حكم بالإفراج غير المشروط عن ترامب في قضية "أموال الصمت".. والرئيس المنتخب يعلق - CNN Arabic
الانتخابات الأمريكية 2024الانتخابات الأمريكية 2024

حكم بالإفراج غير المشروط عن ترامب في قضية "أموال الصمت".. والرئيس المنتخب يعلق

العالم
نشر
3 min قراءة
حكم بالإفراج غير المشروط عن ترامب في قضية "أموال الصمت".. والرئيس المنتخب يعلق
Credit: BRENDAN MCDERMID/POOL/AFP via Getty Images

(CNN)-- صدر حكم على الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بإلإفراج غير المشروط لإدانته في القضية المعروفة باسم "أموال الصمت"، الجمعة.

والحكم الذي أصدره القاضي خوان ميرشان، لا يفرض أي عقوبة بالسجن أو عقوبات أخرى على ترامب، ولكنه بمثابة حكم نهائي لإدانته بـ34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية.

سيحمل ترامب الإدانة في سجله لكنه سيظل رجلا حرا، ولن يواجه أي عقوبة بالسجن أو غرامة أو الخضوع للمراقبة.

وخاطب ترامب المحكمة خلال النطق بالحكم ولم يُظهر أي ندم، واصفا القضية بأنها "تجربة مروعة للغاية".

وقال إنه عُومل "بشكل غير عادل للغاية".

وأضاف ترامب: "الحقيقة هي أنني بريء تماما ولم أرتكب أي خطأ".

وتتعلق القضية بمحاولة ترامب شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معها، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أموال الصمت".

وخلال جلسة النطق بالحكم، قال المدعي العام، جوش شتاينغلاس إن مكتب المدعي العام وافق على أن يكون الحكم هو الإفراج غير المشروط، ومع ذلك، فقد ذكر أشياء قام بها ترامب بعد الحكم لتقويض حكم هيئة المحلفين.

وقال شتاينغلاس إن ترامب كان "لم يعبر عن أي نوع من الندم على سلوكه الإجرامي"، و"شجع الآخرين على رفض حكم هيئة المحلفين"، حسب قوله.

وأضاف شتاينغلاس عن ترامب: "لقد شن هجماته غير المبررة بلا هوادة" على المحكمة والمدعين العامين وهيئة المحلفين. وأضاف أنه تسبب في "ضرر دائم" للتصور العام لنظام العدالة الجنائية.

وأشار شتاينغلاس إلى أن ضابط المراقبة الذي أجرى مقابلة مع ترامب من أجل تقرير المراقبة كتب أن ترامب يعتقد أنه "فوق القانون".

واتكأ ترامب إلى الوراء على كرسيه وطوى ذراعيه، وهز رأسه ردا على تلك الانتقادات.

وبعد الحكم، كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد خسر الديمقراطيون الراديكاليون مطاردة ساحرات أخرى مثيرة للشفقة. بعد إنفاق عشرات الملايين من الدولارات، وإهدار أكثر من 6 سنوات من العمل الدؤوب الذي كان ينبغي القيام به لحماية سكان نيويورك من الجريمة العنيفة المتفشية التي تدمر المدينة والدولة، والتنسيق مع إدارة بايدن/هاريس لتسليح النظام القضائي، وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة وغير قانونية وزائفة ضد رئيسكم الخامس والأربعين والسابع والأربعين، في ولاية ماين، تم تبرئتي من التهمة دون قيد أو شرط. تثبت هذه النتيجة وحدها أنه، كما قال جميع العلماء والخبراء القانونيين أنه لا توجد قضية، ولم تكن هناك قضية أبدا، وأن هذه الخدعة بأكملها تستحق الرفض تمامًا. لقد تحدثت هيئة المحلفين الحقيقية، الشعب الأمريكي، بإعادة انتخابي بتفويض ساحق في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في التاريخ".

وأضاف دونالد ترامب: "لقد كان الحدث الذي وقع اليوم مجرد مسرحية هزلية، والآن بعد أن انتهى، سوف نستأنف هذه الخدعة التي لا أساس لها من الصحة، وسوف نستعيد ثقة الأمريكيين في نظام العدالة العظيم الذي كان لدينا في السابق. فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

قد يهمك أيضاً

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب لتأجيل إصدار حكم قضية "أموال الصمت"

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.