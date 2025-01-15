وصفته بـ"وزير الإبادة".. لحظة مقاطعة سيدة لكلمة بلينكن

قاطعت سيدة كلمة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قدم فيها الصورة الأكثر تفصيلاً حتى الآن لخططه التي طال انتظارها لغزة بعد الحرب، الثلاثاء، حيث أكد على أهمية عدم ترك فراغ في السلطة في القطاع المدمر.

السيدة وصفت بلينكن بـ"وزير الإبادة"، مضيفة: "يداك ملطختان بدماء مئات الآلاف من الناس الأبرياء".

ويمكن سماع السيدة في الفيديو وهي تصرخ: "الوزير بلينكن. ستكون الإبادة إرثك، ستعرف للأبد بـ"بلينكن الدموي". وزير الإبادة، يداك ملطختان بدماء مئات الآلاف من الناس الأبرياء".

كما يمكن سماعها وهي تقول: "لقد أمضينا عامًا ونحن نحاول استنهاض انسانيتك أمام منزلك، لقد كتبنا لك الرسائل، وأجرينا مسيرات. يداك ملطختان بدماء الأبرياء والأطفال".

كما أضافت: "لن ننسى أبدًا، لن ننسى أبدًا. سوف نحملك المسؤولية. سوف نحملك المسؤولية. بلينكن، وزير الإبادة. عار! عار عليك!".