هاجمته بكلام لاذع.. فيديو لحظة مقاطعة بلينكن خلال كلمة يشعل تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقطع فيديو من كلمة وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، ومقاطعة إحدى الحاضرات لكلمته ووصف بأنه "قاتل أطفال" الأمر الذي أشعل تفاعلا.

جاء ذلك خلال كلمة لبلينكن في معهد المجلس الأطلسي، ونشره الأخير كاملا على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) حيث تطرق للعديد من القضايا منها موضوع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والجيش الإسرائيلي، قائلا: "لقد أصبح الأمر أقرب مما كان عليه من قبل، ولكننا ننتظر الكلمة الأخيرة من حماس بشأن قبولها، وحتى نحصل على هذه الكلمة، سنظل على حافة الهاوية".

وتابع أن "الإجابة النهائية من حماس يمكن أن تأتي في أي وقت، قد تأتي في الساعات المقبلة، ويمكن أن تأتي في الأيام المقبلة، وهذا ما نبحث عنه"، مضيفا: "لكن ما فعلناه خلال الأسابيع الماضية وخاصة خلال الأيام الماضية، جعل الأمر واضحا، والصفقة موجودة".

ويذكر أن مسؤول مصري، قال لشبكة CNN، الثلاثاء، إن حماس لم ترد بعد على مسودة الاتفاق، في حين ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن المسودة تمت مشاركتها مع "حماس" ومسؤولين إسرائيليين.