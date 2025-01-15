نشرت منظمة حقوقية في جنوب إفريقيا مقطع فيديو يظهر عمال مناجم نحيلين وجثث ملفوفة بالبلاستيك في منجم مهجور بالمنطقة الشمالية الغربية من البلاد، رغم أن شبكة CNN غير قادرة على التحقق من صحة الفيديو بشكل مستقل.

وقالت وزارة الموارد المعدنية والطاقة في جنوب إفريقيا إن خطة عملية إنقاذ جارية الآن في المنجم حيث يُشتبه في مقتل أكثر من 100 شخص.

وأشارت هيئة المعادن في جنوب إفريقيا إلى أن عملية استخراج الذهب غير القانونية تمثل مشكلة مستمرة في البلاد، حيث تصل الخسارة السنوية بسبب هذا النشاط إلى أكثر من مليار دولار.

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