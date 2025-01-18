في تحول مثير للاهتمام، أقرت الحكومة الصينية في وقت متأخر من ليلة الجمعة بمكالمة هاتفية بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب. وفي بيان حكومي، لم يرد ذكر لقضية تيك توك، ومع ذلك، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إنها كانت جزءًا من المناقشة، وأضاف أن المكالمة كانت "جيدة جدًا لكلا البلدين".