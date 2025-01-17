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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الجمعة، إنه تحدث مع الزعيم الصيني، شي جين بينغ، وإنهما ناقشا مستقبل تطبيق تيك توك، من بين مواضيع أخرى.

وأضاف ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لقد تحدثت للتو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. كانت المكالمة جيدة جدا لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا، والبدء على الفور. ناقشنا موازنة التجارة و(عقار) الفنتانيل وتيك توك والعديد من الموضوعات الأخرى. سأبذل أنا والرئيس شي قصارى جهدنا لنجعل العالم أكثر سلاما وأمانا!".

وتأتي المكالمة قبل أيام من تنصيب ترامب، وقبل سريان حظر تطبيق تيك توك على مستوى الولايات المتحدة، إذا لم تقم الشركة الأم لتيك توك ومقرها الصين ببيع التطبيق وإذا لم تحظره ​​المحكمة العليا الأمريكية.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

ويأتي هذا بعد تأكيد وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق، الجمعة، أن نائب الرئيس الصيني هان تشنغ سيحضر حفل تنصيب ترامب نيابة عن شي جين بينغ.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، القرار بعد أكثر من شهر من توجيه ترامب دعوة غير عادية إلى شي، وهو ما يشكل خروجا عن التقاليد، إذ لم يسبق لأي رئيس دولة (أجنبية) أن أجرى زيارة رسمية للولايات المتحدة لحضور حفل التنصيب من قبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال الإعلان عن القرار: "نحن على استعداد للعمل مع الحكومة الأمريكية الجديدة لتعزيز الحوار والتواصل، وإدارة الخلافات بشكل سليم، وتوسيع التعاون متبادل المنفعة، والسعي المشترك إلى علاقات صينية- أمريكية مستقرة وصحية ومستدامة، وإيجاد الطريقة الصحيحة للبلدين للتوافق مع بعضهما البعض".

وذكر زعماء أجانب آخرون أنه تمت دعوتهم لحضور حفل تنصيب ترامب، بما في ذلك الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني. كما قال مكتب رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، ومكتب رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا إنهما تمت دعوتهما ويخططان للحضور.