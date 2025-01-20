عادت منصة تيك توك للعمل على الإنترنت للمستخدمين الأمريكيين، حيث يمكن للأشخاص مرة أخرى التصفح، ويمكنهم النشر، وفي النهاية، يبدو أن تيك توك ستمنح انتصارًا سياسيًا هائلاً للرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب.

في صباح الأحد، أكد ترامب في منشورات على "تروث سوشل" أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا بعد تنصيبه، الاثنين، لتمديد الموعد النهائي لحظر تيك توك لمنح الشركة مزيدًا من الوقت للتوصل إلى بيع.

خلال ساعات من هذا المنشور، بدأت منصة تيك توك في العودة إلى الإنترنت لمستخدميها الأمريكيين، بل وأشادت بالفعل بترامب في إشعار ترحيبي للمستخدمين، وقالت المنصة: "نتيجة لجهود الرئيس ترامب، عادت تيك توك إلى الولايات المتحدة".