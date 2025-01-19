بعد وعد ترامب.. "تيك توك" يعود مجددا إلى الإنترنت في أمريكا

ماذا سيحدث لتطبيق "تيك توك" على جهازك إذا تم حظره؟ محللة توضح

(CNN) -- يبدو أن تطبيق "تيك توك" عاد إلى الإنترنت في أمريكا بعد ساعات فقط من تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأحد بأنه سيوقع أمراً تنفيذياً الاثنين يهدف إلى استعادة التطبيق المحظور.

وبعد حوالي 12 ساعة من إغلاق نفسه لأول مرة، بدأ المستخدمون الأمريكيون في الوصول إلى TikTok على متصفح الويب وفي التطبيق، على الرغم من أن الصفحة لا تزال تعرض تحذيرًا بشأن إيقاف التشغيل.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة لإعادة التطبيق بعد أن أصبح TikTok غير قابل للاستخدام للأمريكيين في وقت متأخر من ليلة السبت. وقد واجه المستخدمون الذين حاولوا فتح التطبيق في ذلك الوقت رسالة تقول إنه غير متصل بالإنترنت وتطلب من المستخدمين "أن يبقوا مترقبين".

وجاء في الرسالة التي أظهرها "تيك توك": "تم سن قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة. لسوء الحظ، هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام تيك توك في الوقت الحالي".

ولم يكن التطبيق متاحًا أيضًا في متاجر Apple وGoogle Play، إلى جانب Lemon8 وCapCut، المملوكتين أيضًا لشركة ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok ومقرها الصين.

وستكون عودة تيك توك خبرًا سارًا للمستخدمين الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليون مستخدم، والكثير منهم يستخدمون التطبيق لساعات كل يوم للعثور على الأخبار والترفيه والمجتمع، وفي بعض الحالات، لكسب العيش، بعد أسابيع من عدم اليقين.

وتشير هذه العودة أيضا إلى أن ترامب ربما يكون على وشك تحقيق نصر سياسي كبير من خلال إعلان مسؤوليته عن إعادة البرنامج الشعبي.

ولكن على الرغم من أن إغلاق TikTok استمر بضع ساعات فقط، فمن المرجح أن يكون ضمان مستقبل التطبيق على المدى الطويل في الولايات المتحدة أكثر تعقيدًا.