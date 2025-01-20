شاهد بايدن يرحب بدونالد ترامب وزوجته في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في البيت الأبيض. ويأتي ذلك قبيل حفل تنصيب ترامب الذي يُقام، الاثنين، بحضور مئات الشخصيات من حول العالم.

في وقت لاحق، أكد بايدن أنه ترك رسالة في المكتب البيضاوي لخلفه، وذلك عندما سأله المراسلون خارج رواق البيت الأبيض الشمالي عما إذا كان قد كتب رسالة، فقال "نعم".

ولكن عندما سئل عن تفاصيل الرسالة، امتنع عن التوضيح، قائلا: "هذا بيني وبين ترامب"، وفقًا لتقارير صحفية.

وترك ترامب رسالة في عام 2021 وصفها بايدن لاحقًا بأنها "كريمة للغاية".

قد يهمك أيضًا.. لحظة وصول ترامب وميلانيا إلى كنيسة جون إيبيسكوبال قبل مراسم التنصيب

أرادت أن تكون بجانب فانس.. شاهد كيف نبهت هاريس زوجة نائب الرئيس المنتخب أثناء استقبالهما