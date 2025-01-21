عرّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحشد بابنه بارون "طويل القامة" في حفل تنصيب في Capital One Arena، وأشاد به باعتباره صاحب الاستراتيجية للظهور في بودكاست جو روغان لكسب أصوات الناخبين الأصغر سنًا.

وقال ترامب إن ابنه بارون "كان يعرف أصوات الشباب. كما تعلمون، لقد فزنا بأصوات الشباب بفارق 36 نقطة، وكان يقول: أبي، عليك أن تخرج وتفعل هذا أو ذاك، وقد فعلنا الكثير مما قاله. وهو يحترمهم جميعًا، لقد فهمهم جيدًا... لقد فهم السوق".

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