شاهد رقصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى في حفل تنصيبه

تشارك الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب الرقصة الأولى في حفل تنصيبه في واشنطن.

وألقى الرئيس الأمريكي كلمته في حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، حيث أدلى بتصريحات متعددة تتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية التي ينوي تطبيقها في ظل فترته الرئاسية الثانية.

وفي وقت سابق، أشاد ترامب بابنه بارون "طويل القامة" باعتباره صاحب الاستراتيجية للظهور في بودكاست جو روغان لكسب أصوات الناخبين الأصغر سنًا.

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