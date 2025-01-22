في منطقة غير معتادة على ظروف الشتاء، تساقطت الثلوج، الثلاثاء، من جنوب شرق تكساس عبر لويزيانا وأجزاء من ميسيسيبي وألاباما بأمريكا، مما أدى إلى انتشار واسع للضباب، وانخفاض درجات الحرارة، وبرودة الرياح، وأول تحذير من عاصفة ثلجية على الإطلاق في جنوب لويزيانا وأقصى شرق تكساس.

كما تم إلغاء أكثر من 2100 رحلة جوية، بينما أغلقت المطارات في هيوستن ولافاييت، في لويزيانا. ظلت المطارات الأخرى مفتوحة، ولكن تم إلغاء الرحلات الجوية. كما طُلب من المسافرين تجنب الظروف الخطرة على الطريق، وأغلقت العديد من المدارس.

وأغلقت المكاتب الحكومية، الثلاثاء، في جميع أنحاء ساحل الخليج، وحالة الطوارئ نشطة في لويزيانا وجورجيا وألاباما وفلوريدا ومسيسيبي

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