توب 5: الأردن يعلن مقتل 27 مهربًا.. وإحياء الهولوكوست في إكسبو دبي

من إعلان الجيش الأردني عن مقتل 27 مهربًا "تساندهم مجموعات مسلحة" على الحدود مع سوريا وضبط كمية كبيرة من المخدرات، إلى إحياء ذكرى "الهولوكوست" في إكسبو دبي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

"تساندهم مجموعات مسلحة".. الجيش الأردني يعلن مقتل 27 مهربًا وضبط كمية كبيرة من المخدرات

أعلن الجيش الأردني، في بيان، الخميس، عن مقتل 27 مهربًا "تساندهم مجموعات مسلحة"، وإحباط محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.



إحياء ذكرى "الهولوكوست" في إكسبو دبي.. ووزير إسرائيلي: اليهود يُلامون دومًا

أحيا الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي 2020 ذكرى الإبادة الجماعية التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، "الهولوكوست". من جانبه، قال ناشمان شاي، وزير شؤون الشتات في إسرائيل، في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، بهذه الذكرى، إن "معاداة السامية موجودة طوال الوقت".



أزعور يوضح لـCNN أفضل دول المنطقة المتوقع تحقيقها أعلى نمو بـ2022

أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدول، أن الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص ستحقق أعلى معدلات نمو بالمنطقة نظرا لارتفاع أسعار النفط، لافتا في الوقت ذاته إلى توقعات النمو في كل من مصر والمغرب.



"أصحاب ولا أعز".. المنتجة التنفيذية ميادة الحراكي تكشف لـCNN كواليس الفيلم الذي شغل العالم العربي

خاضت ميادة الحراكي تجربتها الأولى كمنتجة تنفيذية لفيلم "أصحاب... ولا أعز"، أول إنتاجات نتفلكس السينمائية العربية، والذي بدأ عرضه على المنصة العالمية في 20 يناير/ كانون الثاني 2022.



بالصور.. مفهوم يخت فاخر من المستقبل يستطيع الطيران والإبحار معًا

ابتكرت شركة التصميم "Lazzarini Design Studio"، التي تتخذ من روما مقراً لها، فكرة جديدة تُسمى "Air Yacht" (يخت الهواء)، والذي لديه القدرة على "الإبحار في السماء"، إضافة إلى المحيط.