توب 5: الأردن يعلن مقتل 27 مهربًا.. وإحياء الهولوكوست في إكسبو دبي

من إعلان الجيش الأردني عن مقتل 27 مهربًا "تساندهم مجموعات مسلحة" على الحدود مع سوريا وضبط كمية كبيرة من المخدرات، إلى إحياء ذكرى "الهولوكوست" في إكسبو دبي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أحيا الجناح الإسرائيلي في إكسبو دبي 2020 ذكرى الإبادة الجماعية التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، "الهولوكوست". من جانبه، قال ناشمان شاي، وزير شؤون الشتات في إسرائيل، في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، بهذه الذكرى، إن "معاداة السامية موجودة طوال الوقت".
أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدول، أن الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص ستحقق أعلى معدلات نمو بالمنطقة نظرا لارتفاع أسعار النفط، لافتا في الوقت ذاته إلى توقعات النمو في كل من مصر والمغرب.