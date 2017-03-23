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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت طالب في الجامعة لديك الكثير من النفقات وتتمنى لو كنت تمتلك مصدر دخل إضافي؟ يُعد شغل وظيفة بدوام جزئي خياراً مناسباً لطلاب الجامعات الذين يودون كسب المال وتخصيص وقت كاف لدراستهم.

لا يعد الراتب الحافز الوحيد لطلاب الجامعات، إذ يتعين على كافة الطلاب السعي لذكر فرصة تدريب واحدة على الأقل في سيرتهم الذاتية قبل تخرجهم من الجامعة، فكسب القليل من الخبرة هو أمر في غاية الأهمية. إذ غالباً ما يفضل أصحاب العمل توظيف الطلاب الذين تمكّنوا من التوفيق بين دراستهم وعملهم.

وإن كنت طالباً تبحث عن وظيفة بدوام جزئي، يوجد أمامك العديد من الوظائف التي يمكنك الاختيار من بينها. يقدم خبراء بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، في ما يلي 7 وظائف مناسبة لطلاب الجامعات:

1. مصوّر

قد تتمكن من إيجاد وظيفة بدوام جزئي إن كان لديك الموهبة والشغف بالتصوير. تواصل مع وكالات إدارة الفعاليات المحلية في منطقتك، أو متاجر التصوير والطباعة أو مكاتب ونوادي الجامعة. كما يمكن أيضاً العمل بشكل حر في مجال التصوير، فلا تستبعد هذا المجال لكسب الأموال في المستقبل.

2. مساعد معلّم

هل أنت طالب متميز في مادة معينة لدرجة تساعد فيها زميلك في دراستها؟ أو هل تدرس حالياً مادة ممتعة وتود مساعدة الأستاذ في تدريسها؟ إذا سيسّرك أن تعلم أن العمل كمساعد أستاذ أو معلّم أو أستاذ خصوصي يُعد وسيلة رائعة لكسب الخبرة وأنت لا تزال على مقاعد الدراسة. يمكنك بسهولة تدريس الأمور التي تتعلمها في الجامعة وكسب مبلغ بسيط من المال.

3. مساعد بائع

قد يكون العمل في مجال البيع بالتجزئة سهلاً بعض الشيء، فهو لا يتطلب الكثير من الخبرة والمهارات. يمكنك العمل في محل بيع الملابس في الحي الذي تسكن فيه، أو في المركز التجاري القريب من منزلك. في الواقع، ستساعدك هذه الوظيفة على اكتساب خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء والاتصالات، وكسب مبلغ من المال لسد نفقاتك اليومية.

4. نادل

يوجد العديد من المطاعم التي تبحث باستمرار عن ندلاء. وتعد هذه الوظيفة مناسبة لطلاب الجامعات، فهي تتيح لهم اكتساب العديد من المهارات التي يمكن استخدامها في الوظائف التي قد يشغلونها في المستقبل. قد تكون الرواتب منخفضة في هذا المجال، إلا أن العمل في المطاعم هي تجربة رائعة وفريدة من نوعها ينبغي عليك خوضها.

5. مساعد إداري

إن العمل في مجال إدارة الأعمال في شركة محلية يعطيك خبرة متميزة يمكن إضافتها على سيرتك الذاتية. قد يكون التنافس على هذه الوظيفة كبير، إلا أنها تتطلب مهارات بسيطة قد تكون تمتلكها. يمكنك العمل في شركة مرتبطة بمجال دراستك أو بالمجال الذي تود العمل فيه بعد تخرجك.

6. أمين صندوق

لا يجد العديد من الأشخاص هذه الوظيفة ممتعة، ولكنها ستساعدك على دفع تكاليف المواصلات والكتب الدراسية وفواتير هاتفك. إن العمل كأمين صندوق سيساعدك على صقل مهاراتك في إدارة النقد، وخدمة العملاء والتواصل مع الآخرين. ويتمتع طلاب الجامعات عادة بفرصة أكبر للحصول على هذه الوظيفة، ويمكنك بلا شك إضافة هذه الخبرة إلى سيرتك الذاتية والبدء بالتقديم على الوظائف الأخرى.

7. متدرب

قد تكون فرص التدريب غير مدفوعة الأجر، إلا أنها ستساعدك بشكل كبير على اكتساب خبرة، واقامة علاقات مهنية، والاستعداد للعمل بعد إنهاء دراستك. وعادة ما يتمتع المتخرجون الجدد الذين عملّوا كمتدّربين بميزة تنافسية.

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