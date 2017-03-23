دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس شركة طيران الإمارات، تيم كلارك، الأربعاء، إن مطار دبي يُعد آمناً مثله مثل أي مطار في آسيا أو أوروبا أو في الأمريكيتين. جاء ذلك في مقابلة حصرية مع CNNMoney بعد يوم من إصدار الولايات المتحدة الأمريكية قرار منع الركاب من حمل بعض الأجهزة الإلكترونية، مثل الكمبيوتر المحمول واللوائح الإلكترونية، داخل مقصورات الطائرات المغادرة من بعض الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعرب كلارك عن اعتقاده بأن أمريكا لا بد أن يكون لديها "دليل واضح" على وجود تهديد، ما دفعها لسن مثل هذه القيود. إلا أنه قال إن هذه الإجراءات ستتسبب في "إضرابات كبيرة" لطيران الإمارات، وتساءل عن سبب فرض هذه التدابير الأمنية الجديدة على بعض شركات الطيران والمطارات، دون غيرها.

إذ قال كلارك: "بعد كل شيء، إذا كانت أمريكا وبريطانيا تعتبران أن هذه الأجهزة يمكن استخدامها كأدوات للتهديد، فيمكن تحميلها على أي طائرة في أي مكان."

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وأضاف رئيس شركة الطيران: "من المذهل اقتراح أن دبي لا تملك قدرات تعادل أو أفضل مما لدى الأوروبيين والأميركيين والآسيويين، فيما يتعلق بالبحث والحظر والمراقبة،" متابعاً: "أنا أعرف هذا المطار."

وشركة طيران الإمارات هي واحدة من 10 شركات طيران يجب عليها منع ركابها من حمل الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجماً من الهواتف الذكية، مع حقائبهم الشخصية داخل مقصورات الطائرات على متن الرحلات المتجهة إلى أمريكا.