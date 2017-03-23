الرباط (CNN)— أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إجراءات جديدة تخصّ اتباع حظر نقل الأجهزة الإلكترونية داخل الطائرة في اتجاه الولايات المتحدة، ونشرت الخطوط المغربية على موقعها الإلكتروني بيانا لعموم المسافرين حول توصلها بتعليمات من السلطات الأمريكية حول هذا الموضوع.

وقالت الخطوط المغربية المعروفة اختصارا بـ"لارام"، إنه يمنع نقل الأجهزة الإلكترونية كيفما كان نوعها إلى داخل الطائرة، باستثناء الهواتف النقالة والأجهزة الطبية، وأنه ابتداءً من يوم 25 مارس/آذار الجاري، يجب على كل المسافرين المتجهين إلى أمريكا وضع كل أجهزتهم الإلكترونية ضمن الأمتعة التي تشحن عند الاستقبال في المطار، باستثناء ما سبق ذكره.

وأشارت الخطوط أن هذه الإجراءات تخصّ كل المسافرين على رحلاتها في اتجاه الولايات المتخدة، بمن فيهم المسافرين الذين يكونون في وضعية عبور دولية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أصدرتا قرارا بمنع المسافرين القادمين برحلات مباشرة من ثماني دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حمل عدد من الأجهزة الإلكترونية معهم في قمرة الركاب بسبب مخاوف من ارتكاب عمليات إرهابية.

ويمكن التعرّف على كل ما يخصّ هذا الحظر من خلال هذا الرابط:

عبر الانفوجرافيك: تعرّف على شركات الطيران والمطارات الخاضعة لحظر أمريكا وبريطانيا على الإلكترونيات بالطائرات

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إليكم ما يجب معرفته حول قرار منع الطيران بالأجهزة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة