دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية، الأحد، أن رجل الأعمال، الأمير الملياردير السعودي، الوليد بن طلال، باع شركة "كادكو" لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.

وأفادت الصحيفة الاقتصادية التي لم تذكر مصدر خبرها أن قيمة الصفقة التي عُقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، تبلغ 1.25 مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 69 ألف دولار)، وقالت الصحيفة إن خسائر المشروع تجاوزت 89 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "شملت الصفقة 10 آلاف فدان جرت تنميتها بالفعل ومسدد ثمنها بالكامل، و15 ألف فدان تحت الاستصلاح، وتم دفع 4.5 مليون جنيه، كمقدم لثمنها الذي لم يتم تحديده بعد من الحكومة، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية، ومن أبرزها محطات رفع المياه الخاصة بأرض الوليد."

وذكرت الصحيفة أن شركة "كادكو" تملك وتدير المشروع الزراعي في الأراضي التي اشتراها الأمير الوليد في توشكى في جنوب مصر عام 1998، برأسمال 30 مليون دولار حينها، بهدف استصلاح وتنمية 100 ألف فدان مملوكة للوليد في مشروع توشكى، في عهد الرئيس المصري الأسبق، حسنى مبارك، وجرى رفع رأسمالها خلال السنوات الماضية إلى 55 مليون دولار، كما حصلت على قروض من مساهميها في تلك الفترة، تبلغ قرابة 34 مليون دولار."