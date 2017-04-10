دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأحد، إن المملكة العربية السعودية لن تفرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية، كما لن تفرض ضريبة على دخل المواطن.

كما أكد أن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تستعد دول الخليج لتفعيلها في عام 2018، لن تُرفع أكثر من نسبة 5 في المائة حتى عام 2020.

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ورأى الجدعان أن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 – التي تتمحور حول تحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار – يتطلب نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 في المائة سنوياً، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال. مؤكداً أن المملكة ستدعم القطاع الخاص بـ"حزم تحفيزية تقدر بـ200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة."

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