دبي، الإمارات العبرية المتحدة (CNN)-- قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إن العجز التجاري تراجع من 12.26 مليار دولار إلى 6.591 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017، منخفضاً بذلك بنسبة 46 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام الماضي.

وأضاف قابيل أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2017، إذ سجلت 5.519 مليار دولار، مقابل 4.788 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 15.3 في المائة.

وبالمقابل، انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 12.11 مليار دولار، مقابل 17 مليار خلال الربع الأول من عام 2016، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 29 في المائة.

وحول أهم الأسواق التي وُجهت إليها الصادرات المصرية خلال الربع الاول من العام الجاري، كشفت الوزارة أنها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وإسبانيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان.

وقال قابيل إن هذه النتائج جاءت بسبب "جهود ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة، حيث ساهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي سمح بتشغيل الطاقات المعطلة إلى جانب زيادة انتاجية المصانع وإتاحة المزيد من فرص العمل."