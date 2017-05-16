دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الثلاثاء، إن مشكلة النقد الأجنبي في مصر " انتهت وأصبحت تاريخاً بلا عودة."

وأضاف عامر في مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء: "لدينا الآن 8 مليارات دولار من تدفق أكبر الصناديق العالمية، الأمر الذي يثبت قوة الاقتصاد المصري وأن إجراءات الاصلاح الاقتصادي ناجحة وأن احتياطي النقد الأجنبي أصبح يتفوق على المعدلات العالمية،" حسبما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي.

وتابع عامر بأن السوق المصري استطاع جذب 45 مليار دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال ستة أشهر، وأن الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها مؤخراً كانت تعني في المقام الأول تنمية البلاد وليس النظر إلى الأسعار.

وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أن حجم الصادرات المصرية لمصر وأهم شركائها التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري) خلال النصف الأول من العام المالي (/2016 2017) سجلت ارتفاعاً يبلغ تقريباً 8.4 في المائة، لتبلغ 6.4 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتراجع حجم الواردات المصرية مع أهم شركاء تجاريين بقرابة 4.5 في المائة ليبلغ 16.5 مليار دولار مقارنة بـ28.17 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي 2016/2015.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى على قائمة أهم الشركاء التجاريين مع مصر بحجم تبادل تجاري بلغ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 3 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار واردات، و1.5 مليار دولار صادرات، تلاها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجاري بلغ 2.4 مليار دولار منهم 1.6 مليار دولار واردات، و834.4 مليون دولار صادرات مصرية.

وجاءت الصين احتلت المرتبة الثالثة، بحجم تبادل تجاري مع مصر بلغ 2.298 مليار دولار منها 2.257 مليار دولار واردات مصرية و40.5 مليون دولار صادرات مصرية، تلاها في المرتبة الرابعة إيطاليا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.8 مليار دولار منها 1.1 مليار دولار واردات و743.7 مليون دولار صادرات.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.82 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار واردات و507.3 مليون دولار صادرات.