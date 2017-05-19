نيودلهي، الهند (CNN)-- بعد انتظار طويل، يبدو وأن "آبل" ستبدأ بصنع هواتف مصنوعة في الهند.

وسيبدأ الإنتاج في مصنع الشركة الجديد في مدينة "بنغالاور"، وتخطط "آبل" للبدء ببيع الهواتف الذكية المصنوعة بالهند خلال الأسبوعين القادمين، وفقاً لما ذكرته الشركة في تصريح أرسلته إلى "CNNMoney" عبر البريد الإلكتروني.

ووقع الاختيار على هاتف "آيفون SE" بشاشاته ذات الأربعة إنشات، ليكون المنتج الأول ليتم تجميعه "بأعداد قليلة".

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وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل على شحن الهواتف وتقديمها بالأسواق المحلية خلال شهر مايو/أيار الحالي، وقد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الخبر أولاً.

ويتوقع أن تتخطى الهند مركز الولايات المتحدة بتصنيع الهواتف لتصبح ثاني أكبر مصنّعيها في العالم هذا العام، وقد حاولت "آبل" على مدى سنوات الحصول على فرصة للتصنيع داخل الدولة وقد أعاقتها إلى الآن القوانين التي تفرض على المصنّعين الأجانب بناء منتجاتهم محلياً.

وأتى هذا في وقت طغت فيه منافستها "سامسونغ" على السوق الهندي، كما يوجد إقبال أيضاً على المنافسة الصينية من المصنّعين مثل "Oppo" و"Vivo".

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ورغم أن "آبل" كانت تبيع منتجاتها سابقاً عبر موزّعين محليين، إلا أن تكلفة الاستيراد تتعدى كثيراً ما يمكن توفيره بالتصنيع المحلي.

وتغيّر الحال لتحصل "آبل" على الموافقة أخيراً بعد زيارة لرئيسها التنفيذي، تيم كوك، إلى الهند العام الماضي، لتتخذ القرار بإنشاء قاعدة تصنيع في "بنغالاور"، التي تعد عاصمة التكنولوجيا الهندية، وسيشغّل المصنع من قبل شركة التعاقد التايوانية "Wistron".