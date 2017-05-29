ما هي أفضل مجالات العمل في مصر في 2017؟

نُشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يأخذ الباحثون عن عمل العديد من العوامل بعين الاعتبار عند اختيار مجال للعمل فيه. وبصرف النظر عن المنطقة التي تعيش فيها، يجب عليك الإجابة عن بعض الأسئلة قبل التفكير في تغيير مجال عملك أو البقاء فيه. قام بيت.كوم مؤخراً بإجراء استبيان حول "أفضل مجالات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لمساعدتك على الإجابة عن جميع أسئلتك والتعرّف على مستويات رضا الموظفين عن بعض المجالات، حيث يكشف الاستبيان عن أفضل المجالات للعمل من نواحي متعددة منها فرص النمو الوظيفي والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية والرواتب وساعات العمل والأمن الوظيفي وغيرها.

1. أكثر القطاعات جاذبية

صرّح 24 في المائة من المجيبين في مصر بأن قطاع الإعلام والصحافة والنشر هو الأكثر جاذبية للنساء في مصر، يليه قطاع التعليم والأكاديمي (بنسبة 22 في المائة)، والقطاع المالي والمصرفي والمحاسبة (بنسبة 21 في المائة)، ثم قطاع الإعلانات والتسويق والعلاقات العامة (بنسبة 21 في المائة أيضاً).

وبرز قطاع الاتصالات كالقطاع الأكثر جاذبية للخريجين الجدد في مصر (بنسبة 20 في المائة)، يليه قطاع الإعلانات والتسويق والعلاقات العامة (بنسبة 18 في المائة)، والقطاع المصرفي والمالي والمحاسبة (بنسبة 17 في المائة).

كما صرّح قرابة نصف المجيبين (47 في المائة) بأن القطاع العسكري والدفاع والشرطة هو الأفضل من ناحية الأمن الوظيفي.

وفيما يتعلق بالتوازن بين الحياة المهنية والشخصية، صرح 26 في المائة من المجيبين بأن القطاع المالي والمصرفي والمحاسبة هو الأفضل لتحقيق هذا التوازن.

2. أكثر القطاعات إجهاداً

قال 21 في المائة من المجيبين إن أكثر قطاعات العمل إجهاداً في مصر هو القطاع العسكري والدفاع والشرطة، بينما برزت قطاعات الخدمة المنزلية (1 في المائة)، وأبحاث السوق (3 في المائة)، والموارد البشرية (3 في المائة) كأقل القطاعات إجهاداً.

واحتل القطاع العسكري والدفاع والشرطة رأس قائمة القطاعات ذات أطول ساعات العمل وذلك وفقاً لنسبة 22 في المائة من المجيبين، يتبعه قطاع التصنيع (بنسبة 16 في المائة)، وقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاع المالي والمصرفي (بنسبة 15 في المائة لكل منهما).

3. مستوى الرضا عن مجال العمل

أعرب 37 في المائة فقط من المجيبين في مصر عن رضاهم عن حزمة الرواتب التي يتلقونها حالياً، بما في ذلك المزايا غير النقدية.

في حين يشعر 60 في المائة بالرضا عن ساعات العمل، ويشعر 54 في المائة بالرضا عن ثقافة العمل، في حين أعرب أقل من النصف (49 في المائة) عن رضاهم فيما يتعلق بالأمن الوظيفي و47 في المائة عن رضاهم بمستوى التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.

أما بالنسبة للتدريب والتطوير، فقد صرّح أقل من نصف المجيبين (44 في المائة) في مصر بأنهم يشعرون بالرضا "التام" أو "إلى حد ما" عن البرامج المتاحة لهم، وأعبّرت النسبة ذاتها تقريباً (43 في المائة) عن الرضا بفرص النمو الوظيفي.

4. تغيير مجال العمل

قام 25 في المائة المجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتغيير مجال عملهم مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي. وشملت أهم ثلاثة أسباب دفعت الموظفين لتغيير مجالهم: راتب أعلى (36%) وفرص أفضل للنمو الوظيفي (30%). ويخطط قرابة نصف المجيبين في المنطقة (47%) لتغيير مجال عملهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يبحث 57% منهم عن راتب أفضل، و48% عن فرص أفضل للنمو الوظيفي.

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