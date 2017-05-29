المركزي المصري: تدفق استثمارات أجنبية بمليار دولار خلال يومين بعد رفع الفائدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن مصر استقبلت مليار دولار من التدفقات الاستثمارية الأجنبية في يومين بعد قرار رفع الفائدة الأسبوع الماضي، حسبما نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وزاد البنك سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 في المائة من 14.75 في المائة، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 في المائة من 15.75 في المائة في أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد قرار تعويم الجنيه.

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