5 نصائح للتفاوض على زيادة راتبك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لمجرد أن الزيادات السنوية للرواتب هي ممارسة شائعة في بعض الشركات، فإن ذلك لا يعني أنك تستطيع الاعتماد على تلقي زيادة سنوية فعلياً.

إذا كنت تريد أو تحتاج زيادة لم تحصل عليها بعد، لديك خيار طرح الموضوع للنقاش مع مديرك، لترى إن استطعت أن تحصل على علاوة ما. ولكن قبل أن تقبل على تلك المحادثة، إليك بعض النصائح لجعل ذلك النقاش أكثر فعالية.

1. ابحث

قد تعتقد أنك تستحق أكثر مما تدفعه شركتك لك، ولكن إذا كنت تستطيع العثور على أدلة تدعم هذا الادعاء، فمن المرجح أن تحصل على نتائج.

قبل البدء في التفاوض على زيادة، خذ بعض الوقت لإجراء بحوثك الخاصة ومعرفة ما يجنيه زملائك. تعتبر مواقع مثل "Glassdoor" و "salary.com" نقطة انطلاق جيدة لمقارنات المرتبات، وإذا رأيت أن مرتبك منخفض ​​عن المتوسط ​​في مجال عملك، يمكنك استخدام البيانات التي تجمعها تلك المواقع كمحور نقاش قوي.

ومع ذلك، تأكد من أنك تقارن حقاً التفاح بالتفاح عند التنقيب عن بيانات الرواتب. فإذا كنت موظفاً في مجال التسويق تعمل لدى شركة غير ربحية، فعلى الأرجح أنك لن تستطيع أن تجني نفس الراتب الذي يحصل عليه شخص آخر بنفس وظيفتك ولكنه يعمل لدى شركة مالية كبيرة.

خذ بعين الاعتبار أيضاً أن الأرباح تميل إلى أن تكون متناسبة مع الخبرة، لذا إذا كنت حديث العهد نسبياً في مجال عملك، فقد لا تجلب لنفسك الراتب نفسه الذي يتمتع به شخص يتمتع بخبرة 10 سنوات.

وأخيرا، عند تقديم أبحاثك، حاول تجنب الإشارة إلى أشخاص آخرين في مؤسستك الذين قد يحصلون على رواتب أعلى. فقد يكون لدى شركتك ما يدفعها لتقديم رواتب أعلى لبعض الموظفين، حتى لو بدت أدوارك متساوية معهم، وإذا قمت بتسليط الضوء على هذه التناقضات، فقد تضع شركتك في موقع دفاعي. وعلاوة على ذلك، قد يكون لدى شركتك سياسة ضد مناقشة معلومات الراتب مع الموظفين، لذلك فهذه نقطة يجب التعامل معها بحذر شديد.

2. التوقيت الملائم

يجب ألا تتردد في مناقشة وضعك إذا كنت تشعر أنك كنت تستحق زيادة، ولكن كن حذراً حول بدء تلك المحادثة. على سبيل المثال، إذا كنت قد بدأت عملك لبضعة أشهر فقط، أو حصلت مؤخراً على علاوة، قد يكون الوقت غير مناسب لطلب المزيد من المال. من ناحية أخرى، إذا كنت قد أعطيت مؤخراً مجموعة من المسؤوليات الجديدة، أو إذا كنت قد أكملت للتو مشروعاً كبيراً، سيكون لديك حجج أقوى للتفاوض على زيادة.

3. تجنب الأسباب الشخصية

قد تريد أو تحتاج لزيادة في الراتب لأن فواتير الرسوم الدراسية لطفلك أصبحت مستحقة أو لديك التزامات مالية أخرى، ولكن في الواقع، سبب سعيك بشدة للحصول على زيادة ليس في الواقع مهماً. إذ عوضاً عن طلب زيادة من وجهة نظر الضرورة، وضح لماذا تستحق راتباً أعلى. إذ قد يكون مديرك متعاطفاً معك، ولكن الموافقة على زيادات الرواتب هو قرار مهني أكثر من أي شيء آخر.

4. سلط الضوء على إنجازاتك

يختلف الوضع بين شعورك بأنك تستحق علاوة لمجرد استمرارك في وظيفتك لفترة معينة من الوقت، وبين الأمور الأخرى التي تثبت لمديرك أنك تستحق فعلاً زيادة راتبك. قبل أن تجلس لمناقشة ذلك، قم بعمل قائمة بإنجازاتك الأخيرة في العمل، بما في ذلك الطرق التي قمت بتحسين أرقام شركتك أو وفرت عليها مبالغ من المال. يمكنك أيضاً، بطريقة أكثر دهاءً، ذكر المرات العديدة التي عملت فيها لوقت متأخر لتحقيق تلك الأهداف، ولكن لا تركز كثيراً على الساعات الإضافية، وإنما ركز على نتائج ذلك.

5. تمرن على النقاش

من السهل أن تغمرك مشاعرك عند المحاربة للحصول على زيادة في الراتب. وللمساعدة في ضمان حفاظك على هدوء أعصابك، أرسم خريطة لما تريد قوله لمديرك وتمرن على ذلك في وقت مبكر. ويمكنك حتى طلب مساعدة من صديق الذي سيلعب دور مديرك في السيناريو معك، وهذا سيعطيك فرصة لمعالجة رد فعل مديرك المحتمل والأسئلة التي قد تتبع النقاش. كلما كنت أكثر استعداداً قبل المحادثة، كلما كانت فرصك أفضل في تقديم حجة قوية.

يمكن أن يكون التفاوض للحصول على زيادة في الراتب أمراً مجهداً، بل وغير مريح. ولكن تذكر، أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن ترفض الشركة طلبك. ورغم أن هذا بالتأكيد ليس مثالياً، فإنه على الأقل يمنحك نقطة انطلاق جديدة للتعامل مع الوضع.