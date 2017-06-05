محافظ البنك المركزي المصري ينفي وقف التعامل بالريال القطري في البنوك المحلية

القاهرة، مصر (CNN) -- نفى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام، عن صدور قرار من البنك بوقف التعامل على الريال القطرى بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، وإزالة سعر العملة القطرية من على شاشات الأسعار بالبنوك.

وقال عمر فى تصريح خاص لـCNN بالعربية، معلقاً على هذه الأخبار التي تم تداولها بعد قطع العلاقات مع قطر:"لم نصدر أي قرارات في هذا الشأن."

وحول إمكانية أن تتخذ البنوك القرار السابق دون الرجوع للبنك المركزي المصري، أكد عامر، عدم إمكانية ذلك، مضيفا أن "كافة التعاملات بالبنوك تسير بصورة طبيعية، وليست هناك أى قرارات استثنائية".

وفيما يتعلق بوجود مديونية مستحقة لقطر لدى مصر، أكد محافظ البنك المركزي المصري، سداد كافة المستحقات لقطر في وقت سابق، والتي بلغت 9 مليارات دولار، مضيفاً أنه لا توجد أي مديونيات متبقية.