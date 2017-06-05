هيئة الطيران المدني السعودية: منع فوري لهبوط طائرات قطر بمطارات المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية منع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة فوراً، وذلك بعد قرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.

كما منعت الهيئة في تعميم أصدرته يوم الإثنين، ونشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، كافة شركات الطيران التجارية والخاصة المسجلة في المملكة من التشغيل الى قطر، المباشر أو غير المباشر، فوراً.

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وأضافت الهيئة أنه يُمنع على كافة شركات الطيران القطرية وطائرات قطر من عبور أجواء المملكة اعتباراً من الثلاثاء.

وطلبت الهيئة العامة للطيران المدني من كافة شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في المملكة أو قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى قطر التواصل مع الهيئة خلال أسبوع من تاريخه لمعرفة الاجراءات اللازمة لاستمرار التشغيل عبر الأجواء السعودية.

يذكر أن قرار الهيئة يأتي بعد تصاعد الأزمة القطرية الخليجية, والتي وصلت يوم الإثنين الى حد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر للعلاقات الدبلوماسية مع قطر.