دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية "Verizon"، الأربعاء، عن إنهاء استحواذها رسمياً على شركة "ياهو" مقابل 4.48 مليار دولار.

وأشارت الشركة في موقعها الإلكتروني، إلى أنها دمجت بين شركتي "AOL" و"ياهو" لتنتج مشروع "Oath"، والذي سيضمن أكثر من 50 وسلة إعلامية ومواقع تكنولوجية، مثل "Huffpost" و"Yahoo Sports" بالإضافة إلى موقع التكنولوجيا "TechCrunch".

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وقال رئيس الإعلام والاتصالات بـ "Verizon"، كارني والدين: "إن اقتراب هذا الانتقال يجسد خطوة مهمة في النمو بحجم عالمي،"، مضيفاً بقوله: "مع دمج خطط "Verizon" و"Oath"، في كل من الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي و5G وصولاً إلى إنترنت الأشياء."

وسيتولى الرئيس التنفيذي لمشروع "Oath"، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة "AOL"، تيم أرمسترونغ، والذي أشرف على فرق تخطيط عمليات الدمج منذ الإعلان لاستحواذ "ياهو" في يوليو/تموز عام 2016.

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وكانت قد ابدت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية وأحد أشهر مستثمري العالم، وورين بافيت، اهتمامهم بشراء "ياهو"، ولكن كان لفيرزون الافضلية لاقتناص الشركة طوال عملية الشراء التي امتدت لأشهر عديدة.

ولا يخفى بأن "ياهو" حظيت بوقت صعب وإضافةً إلى ذلك، إذ أنهت عملية الاستحواذ استقلال "ياهو" الذي دام لـ 12 عاماً، وبعد أن باءت خطط رئيستها التنفيذية، ماريسا ماير، لقلب حال الشركة بالفشل، لتعلن الشركة في عام 2016، خسارتها لمبلغ مهول بقيمة 4.4 مليار دولاراً.

ومع تراكم المشاكل في الشركة، وجدت ياهو نفسها مرغمةً على قبول 4.48 مليار دولاراً بعد مرور ثمانية أعوام على عرض مايكروسفت الضخم والذي بلغ قيمته 44 مليار دولار.