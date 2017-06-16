نُشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يأخذ الباحثون عن عمل العديد من العوامل بعين الاعتبار عند اختيار مجال للعمل فيه. وبصرف النظر عن المنطقة التي تعيش فيها، يجب عليك الإجابة عن بعض الأسئلة قبل التفكير في تغيير مجال عملك أو البقاء فيه. قام بيت.كوم مؤخراً بإجراء استبيان حول "أفضل مجالات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لمساعدتك على الإجابة عن جميع أسئلتك والتعرّف على مستويات رضا الموظفين عن بعض المجالات، حيث يكشف الاستبيان عن أفضل المجالات للعمل من نواحي متعددة منها فرص النمو الوظيفي والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية والرواتب وساعات العمل والأمن الوظيفي وغيرها.

1. أكثر القطاعات جاذبية

برز القطاع المصرفي والمالي كأكثر القطاعات جاذبية للنساء في الإمارات، وذلك بحسب 25 في المائة من المجيبين، يليه قطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية (بنسبة 24 في المائة) وقطاع الضيافة والترفيه (بنسبة 24 في المائة).

وصرح 33 في المائة من المجيبين بأن القطاع الحكومي هو الأفضل من ناحية الأمن الوظيفي، في حين رأى 18 في المائة بأن قطاع الخدمة العسكرية والدفاع والشرطة هو الأفضل من تلك الناحية.

كما قال 25 في المائة من المجيبين في الدولة إن القطاع الحكومي يقدم أفضل حزم الرواتب للموظفين، يليه القطاع المصرفي والمالي (بنسبة 20 في المائة).

وفيما يتعلق بالتوازن بين الحياة المهنية والشخصية، قال 28 في المائة من المجيبين بإن القطاع الحكومي هو الأفضل لتحقيق ذلك التوازن.

2. أكثر القطاعات إجهاداً

برز القطاع المصرفي والمالي وقطاع الإنشاءات كأكثر القطاعات إجهاداً في الإمارات، وذلك بحسب 20 في المائة و19 في المائة من المجيبين، في حين قال 5 في المائة إن القطاع الحكومي هو الأكثر إجهاداً.

من ناحية أخرى، احتل قطاع الضيافة والترفيه رأس قائمة القطاعات ذات أطول ساعات العمل، وذلك بحسب 22 في المائة من المجيبين، يليه قطاع الإنشاءات والعقارات (بحسب 14 في المائة) وقطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية (بحسب 13 في المائة).

3. مستوى الرضا عن مجال العمل

أعرب 44 في المائة من المجيبين في الإمارات عن رضاهم عن حزمة الرواتب التي يتلقونها حالياً، بما في ذلك المزايا غير النقدية.

ويشعر ثُلث المجيبين بالرضا عن ساعات العمل، ويشعر قرابة 64 في المائة بالرضا عن ثقافة العمل، في حين أعرب 58 في المائة عن رضاهم عن التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية و56 في المائة عن رضاهم فيما يتعلق بالأمن الوظيفي.

أما بالنسبة للتدريب والتطوير، فقد صرح 56 في المائة من المجيبين في الإمارات بأنهم يشعرون بالرضا "التام" أو "إلى حد ما" عن البرامج المتاحة لهم، وأعرب أكثر من النصف عن الرضا بفرص النمو الوظيفي.

4. تغيير مجال العمل

قام 25 في المائة من المجيبين في الإمارات بتغيير مجال عملهم خلال العام الماضي. وشملت أهم ثلاثة أسباب دفعت الموظفين للتغيير: فرص أفضل للنمو الوظيفي (33 في المائة)، وراتب أعلى (31 في المائة)، والانتقال إلى مدينة أو بلد آخر (23 في المائة). ويفكر نصف المجيبين بتغيير مجال عملهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ يبحث 54 في المائة عن فرص أفضل للنمو الوظيفي و51 في المائة عن راتب أعلى.

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