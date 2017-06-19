دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرابة نصف تريليون دولار، هذا هو حجم الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم كل عام، وفقا لتقرير جديد صادر عن إحدى وكالات الأمم المتحدة.

إذ قال صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية إن تلك التحويلات المالية العالمية بلغت قيمتها أكثر من 445 مليار دولار في عام 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 51٪ على مدى العقد الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا المجموع بمقدار 5 مليارات دولار أخرى هذا العام، إذ يتنبأ الصندوق بأن واحداً من بين كل سبعة أشخاص في العالم إما سيقوم بإرسال أو تلقي الأموال المكتسبة في الخارج. وقال التقرير إن قرابة 200 مليون مهاجر يدعمون حالياً 800 مليون من أفراد أسرهم في أوطانهم.

ويبلغ مجموع إيرادات العمال المهاجرين قرابة ثلاثة تريليونات دولار سنوياً، ويبقى منها 85 في المائة تقريباً في الدول المضيفة.

وأضافت الوكالة أن مجموع أكثر عشر دول ترسل أمولاً شكل قرابة نصف التدفقات العالمية، وحلت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا في طليعة تلك القائمة.

أفريقيا

وذكرت الوكالة أن الأماكن التي يفضل مواطنو دول أفريقيا الهجرة إليها كانت الدول الأوروبية ودول الخليج (خاصة من مصر) وأمريكا.

وجاءت أعلى دول عربية في أفريقيا من حيث مقدار التدفقات المالية للعائلات من الخارج كالتالي:

مصر: 16.6 مليار دولار

المغرب: 7 مليارات دولار

الجزائر: 2 مليار دولار

تونس: 1.8 مليار دولار

السودان: 160 مليون دولار

آسيا

أشار التقرير إلى تدفق المهاجرين بشكل كبير من دول الشرق الأوسط إثر النزاعات في المنطقة، وقال إن الأردن ولبنان وتركيا هي البلدان المضيفة الرئيسية للمهاجرين من الشرق الأوسط نظراً لقربها المباشر من البلدان التي تعاني من الأزمات السياسية والحروب مثل الأراضي الفلسطينية وسوريا. إذ في عام 2007، بلغ مجموع المهاجرين السوريين إلى تركيا ولبنان قرابة 20 ألف مهاجر، ولكن بعد 10 سنوات، وصل هذا العدد إلى أكثر من 1.5 مليون نتيجة الحرب الأهلية.

وأضافت الوكالة أن النازحين من العراق ولبنان متناثرين بشكل خاص في مختلف المناطق المتقدمة في العالم. وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أبرز الوجهات الاقتصادية الإقليمية الرئيسية في الشرق الأوسط، حيث تجذب المهاجرين من الأردن ولبنان وسوريا واليمن.

وجاءت أعلى دول عربية في آسيا من حيث مقدار التدفقات المالية للعائلات من الخارج كالتالي:

لبنان: 7.3 مليار دولار

الأردن: 5.1 مليار دولار

اليمن: 3.4 مليار دولار

الضفة الغربية وغزة: 1.7 مليار دولار

سوريا: 1.6 مليار دولار

العراق: 837 مليون دولار