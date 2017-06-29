ما رأي سكان السعودية برواتبهم الحالية؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعد الرواتب من أكثر المواضيع الهامة في مجال العمل في المنطقة، إذ تشكل جزءاً مهماً من عقود العمل وغالباً ما تؤثر على أداء الموظفين ورضاهم وحتى الاحتفاظ بوظائفهم. فما رأي سكان السعودية برواتبهم الحالية؟ هل يشعرون بالرضا عنها؟ وماذا عن المزايا والمكافآت؟

قام بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً بإجراء دراسة للتعرّف على مستويات رضا الموظفين عن الرواتب والعلاوات ومختلف المزايا التي تقدمها الشركات، حيث ستمكّنك هذه الدراسة من معرفة آراء المهنيين حول تكاليف المعيشة ونفقاتهم واستثماراتهم، وقدرتهم على الادخار أو تحويل نسبة من رواتبهم الى بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى توقعاتهم وخططهم المستقبلية.

العلاوات

قال 34 في المائة من المجيبين على الاستطلاع في السعودية إنهم حصلوا على زيادة على الراتب في عام 2016، في حين أعرب 61 في المائة عن عدم حصولهم على زيادة على الإطلاق. وأعرب 41 في المائة من المجيبين الذين حصلوا على زيادة عن شعورهم بالرضا الكبير أو المتوسط عن هذه الزيادات.

من ناحية أخرى، يتوقع 46 في المائة من المجيبين في السعودية الحصول على زيادة على الراتب في عام 2017.

المزايا

قال 64 في المائة من المجيبين على الاستطلاع في السعودية إن حزمة رواتبهم الحالية تشمل الراتب الأساسي والمزايا. من ناحية أخرى، قال 23 في المائة إنهم يحصلون على راتب أساسي فقط، و13 في المائة يحصلون على رواتبهم الأساسية إضافة إلى المزايا والعمولات.

وبالنسبة للمجيبين الذين يحصلون على مزايا إضافية، شملت أبرز هذه المزايا: تأمين صحي شخصي (55 في المائة)، وبدل مواصلات (44 في المائة) وتأمين صحي للعائلة (35 في المائة).

وفيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة، قال 56 في المائة من المجيبين إن شركاتهم تمنحهم هذه المكافآت، ويحصل 14 في المائة منهم على راتب تقاعدي، و7 في المائة على أنواع أخرى من المكافآت. من ناحية أخرى، أعرب 29 في المائة من المجيبين عن عدم حصولهم على أي مكافآت عند نهاية الخدمة.

الولاء

قال 21 في المائة من المجيبين في السعودية إن ولاءهم تجاه شركتهم يرتبط بالكامل بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما رأى 34 في المائة أن الراتب لا يلعب أي دور على الإطلاق في ذلك. وإلى جانب الراتب، برزت الإدارة (38 في المائة) والبيئة المرحة في العمل (35 في المائة) وفرص التدرب والتقدم الوظيفي (34 في المائة) كأهم العوامل التي تزيد من مستويات ولاء الموظفين في السعودية.

تكاليف المعيشة

قال 15 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بالسعودية إن تكاليف معيشتهم ارتفعت بنسبة تراوحت ما بين 11 إلى 15 في المائة، حيث شهد المجيبون ارتفاعاً في أسعار الخدمات (72 في المائة)، والأطعمة والمشروبات (70 في المائة)، والإيجارات (57 في المائة). أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، يتوقع غالبية المجيبين (79 في المائة) ارتفاع تكاليف المعيشة خلال عام 2017.

ورغم ذلك، قال 57 في المائة من المجيبين إنهم يستطيعون ادخار نسبة من راتبهم الشهري، وقال 49 في المائة إنهم يستطيعون تحويل نسبة من راتبهم إلى بلدانهم الأصلية.

الاستثمارات والنفقات

شملت أكثر الأمور التي ينفق المجيبون في السعودية أموالهم عليها: الإيجارات (31 في المائة)، والأطعمة وتناول الطعام في الخارج (29 في المائة)، والتعليم والمدارس (10 في المائة). وعندما سُئل المجيبين عن عدد مرات تناولهم الطعام في الخارج، قال 23 في المائة إنهم يتناولون الطعام في الخارج بشكل يومي، بينما قال 29 في المائة إنهم يقومون بذلك بضع مرات في الأسبوع.

وشملت أكثر الاستثمارات تفضيلاً بالنسبة للمجيبين في السعودية: تأسيس عمل خاص (28 في المائة) وشراء الأسهم (19 في المائة) وشراء العقارات (18 في المائة). من ناحية أخرى، أعرب 13 في المائة من المجيبين فقط بقيامهم باستثمارات مالية بشكل منتظم.

حول بيت.كوم:

إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق الأوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل وأكثر من 28,250,000 باحث عن عمل مسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكافة انحاء العالم، من كافة قطاعات العمل والجنسيات والمستويات المهنية. قم بالإعلان عن وظائف أو البحث عن وظائف على بيت.كوم واطلع على مصدر أهم باحثين عن عمل وأصحاب عمل في المنطقة.