رئيس الوزراء المصري بعد زيادة أسعار الوقود: نثق في وعي الشعب ونتقاسم أعباء القرارات وثمارها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الخميس، بعد زيادة أسعار الوقود، أن الحكومة مستمرة برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بدعم من القيادة السياسية، مشددا على أنها لن تتردد في اتخاذ أية قرارات من شأنها "نفض آثار تراكمات العقود الماضية"، على حد تعبيره.

وقال إسماعيل، في بيان، إن "جهود الحكومة لتحقيق الإصلاح المنشود، كانت ولا تزال تنطلق من قناعة ثابتة أساسها الثقة المطلقة في وعي جموع الشعب المصري العظيم بحقيقة التحديات الراهنة، ووقوفه جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية والدولة لمجابهة هذه التحديات".

وأضاف: "الأمر الذي يترجمه تبني الحكومة الدائم لمبدأ الوضوح والمكاشفة في إحاطة الرأي العام بما يتم اتخاذه من قرارات لا سيما في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، لكونه شريكا أساسيا في هذا الوطن، نتقاسم معا ما تفرضه تلك القرارات من أعباء، وما تجلبه من ثمار".

وأكد رئيس الوزراء على "استكمال الحكومة للخطوات التي بدأ اتخاذها منذ عام 2014 فيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم وخاصة على المنتجات البترولية والكهرباء لضمان وصوله لمستحقيه". وقال إن "الضرورة باتت تفرض اتخاذ خطوات جديدة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية والمقدر بحوالي 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018 وهو رقم ضخم جداً لا يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة وقطاع البترول، بما يساهم في خفض هذا الرقم إلى نحو 105 مليارات جنيه".